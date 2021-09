BranceillesBranceilles Branceilles Branceilles Branceilles, Corrèze Sortie Nature : Les Plantes Sauvages Alimentaires Branceilles Branceilles BranceillesBranceilles Catégories d’évènement: Branceilles

Masque obligatoire lors des regroupements. Commentée par Jean-Claude Chataur, guide nature. +33 5 55 25 42 88 9h : départ place de l’église de Branceilles, direction Curemonte par des chemins : observations, découvertes.

Vers 12h, pique-nique tiré du sac à Curemonte.

Retour à Branceilles sous forme de marche familiale, peu d’observations.

