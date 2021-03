SORTIE – NATURE : LES PLANTES MEDICINALES DE LA SARRE, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Sarreguemines.

SORTIE – NATURE : LES PLANTES MEDICINALES DE LA SARRE 2021-07-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-11 12:00:00 12:00:00 Office de Tourisme 8 rue Poincaré

Sarreguemines Moselle

Dans le cadre du Festival Rando Moselle.

L’ Office de Tourisme Sarreguemines Confluences vous invite à une randonnée de découverte des plantes bienfaisantes poussant au bord de la Sarre. Notre rivière constitue, en effet, une véritable pharmacie naturelle.

L’initiation à la riche pharmacopée de la Sarre se fera le long de sa rive gauche, puis de sa rive droite, après un passage près du moulin Bloch.

Parmi les nombreuses plantes que vous pourrez observer – et sentir – lors de cette sortie, nous pouvons citer l’Acore, dont la décoction du rhizome stimule l’appétit et facilite la digestion, le Houblon, sédatif et somnifère grâce à l’infusion de ses cônes, ou encore l’écorce de l’Aulne, un vulnéraire puissant !

La sortie sera animée par Michel Greff, animateur-nature et bilingue. Les noms de nombreuses espèces de la flore et de la faune pourront être donnés en français et en allemand.

Places limitées.

Inscriptions préalables auprès de l’Office de Tourisme

contact@sarreguemines-tourisme.com +33 3 87 98 80 81 http://www.sarreguemines-tourisme.com/fr

Sarreguemines Tourisme