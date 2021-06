Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret, Sully-sur-Loire Sortie Nature – Les plantes comestibles sauvages Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Sortie Nature – Les plantes comestibles sauvages Sully-sur-Loire, 27 juin 2021-27 juin 2021, Sully-sur-Loire. Sortie Nature – Les plantes comestibles sauvages 2021-06-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-27 12:30:00 12:30:00

Sully-sur-Loire Loiret Sully-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire EUR – par Les Amis du Parc – Lors d'une balade dans le parc, nous vous présenterons de nombreuses plantes sauvages comestibles en été, les règles de base et les précautions à prendre lors d'une cueillette. Vous apprendrez également à reconnaître les plantes, à les différencier des espèces toxiques. Nous vous parlerons également des vertus nutritionnelles et gustatives. Inscriptions obligatoires +33 6 95 15 00 45

