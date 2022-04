SORTIE NATURE – LES PLANTES A CONNAITRE ET RECONNAITRE

2022-04-01 10:00:00 – 2022-04-01 12:00:00 Profitez d’une balade dans la Réserve pour découvrir la diversité des plantes.

Guidés par nos sens, nous pourrons les observer dans leurs milieux et connaître leurs bienfaits . > Point de rendez-vous : Maison de la Réserve #ESCAPADENATURE

