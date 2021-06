Valmont Valmont 76400, Valmont Sortie nature : Les plages rocheuses de la Seine-Maritime Valmont Valmont Catégories d’évènement: 76400

Valmont

Sortie nature : Les plages rocheuses de la Seine-Maritime Valmont, 12 juin 2021-12 juin 2021, Valmont. Sortie nature : Les plages rocheuses de la Seine-Maritime 2021-06-12 15:45:00 – 2021-06-12

Valmont 76400 Sorties nature en Seine-Maritime gratuites Les plages rocheuses de la Seine-Maritime

Fécamp

Samedi 12 juin, 17h45

Samedi 10 juillet, 17h

Vendredi 23 juillet, 16h

Dimanche 5 septembre, 15h45 Découvrez la faune et la flore du littoral, les falaises, les galets et la Manche, ainsi que la pêche à pied.

RDV sur le front de mer en face du parking situé à côté de l’Hôtel de la mer (proche Casino).

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand RÉSERVATIONS

www.seinemaritime.fr/ens Renseignements :

Pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles, renseignements complémentaires au 02 32 81 68 70 ou sur enslittoral@seinemaritime.fr (sauf le week-end). Infos pratiques et recommandations :

Animations d’une durée de 2h à 2h30. Au-delà, les horaires sont précisés.

Pensez à vous équiper en fonction des sorties :

Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes.

Adaptez la bonne tenue selon la météo : cape de pluie, chapeau, lunettes, crème solaire… Un pantalon est préférable à un short pour éviter les égratignures et les coups de soleil.

Prenez de l’eau, un encas

Équipez-vous en fonction de l’animation : lampe torche, appareil photo, jumelles… Consultez le descriptif des animations. Toutes les visites présentées s’adressent à tous les publics. Celles accessibles aux personnes en situation de handicap sont signalées.

