SORTIE NATURE – LES PIEDS DANS LA LAGUNE

SORTIE NATURE – LES PIEDS DANS LA LAGUNE, 12 avril 2022, . SORTIE NATURE – LES PIEDS DANS LA LAGUNE

2022-04-12 14:30:00 – 2022-05-03 16:30:00 Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette. En observant les oiseaux et la végétation nous apprendrons le fonctionnement de ce paysage riche et fragile. #ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette. En observant les oiseaux et la végétation nous apprendrons le fonctionnement de ce paysage riche et fragile. Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette. En observant les oiseaux et la végétation nous apprendrons le fonctionnement de ce paysage riche et fragile. #ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville