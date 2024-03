SORTIE NATURE LES PIEDS DANS LA LAGUNE Agde, mardi 9 avril 2024.

Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette. En observant les oiseaux et la végétation vous apprendrez le fonctionnement de ce paysage riche et fragile.

Rendez-vous Lieu-dit Maldormir

Début : 2024-04-09 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:30:00

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie adena.administration@espaces-naturels.fr

