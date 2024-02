SORTIE NATURE: LES PETITES BÊTES SUR LES ROCHERS Pornic, vendredi 2 août 2024.

Sortie proposée par l’association Hirondelle.

Partagez un temps de complicité dans la nature entre petits et grands ! Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en main, de flaque en flaque, allons sur les rochers dénicher les berniques, les gibbules, les anémones, les gobies et les différents crabes.

Sortie familles, conseillée à partir de 4 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 10:00:00

fin : 2024-08-02 11:30:00

Lieu donné à la réservation.

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

