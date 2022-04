SORTIE NATURE : LES PETITES BÊTES QUI VOLENT Saint-Viaud, 19 juillet 2022, Saint-Viaud.

SORTIE NATURE : LES PETITES BÊTES QUI VOLENT Saint-Viaud

2022-07-19 17:00:00 – 2022-07-19 18:30:00

Saint-Viaud Loire-Atlantique

Activité nature parents/enfants (spéciale 4/10 ans)

Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !

Partons à la poursuite des insectes volants. Nos armes : filets à papillons, boites, loupes … et le guide d’identification dans la besace.

Nos cibles : papillons, criquets, abeilles solitaires et libellules.

Réservation en ligne ci-dessous :

ot@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 27 24 32

Saint-Viaud

