SORTIE NATURE LES PETITES BÊTES DE NOS RIVIÈRES Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur

SORTIE NATURE LES PETITES BÊTES DE NOS RIVIÈRES Saint-Sauveur, 20 avril 2022, Saint-Sauveur. SORTIE NATURE LES PETITES BÊTES DE NOS RIVIÈRES Lieu dit “Norroy” 201 Route de Machet Saint-Sauveur

2022-04-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-20 Lieu dit “Norroy” 201 Route de Machet

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Une sortie terrain encadrée par la Fédération de pêche 54 pour observer les petits habitants qui peuplent nos milieux aquatiques des environs.

Tout public, gratuit. Sur inscription. maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://www.maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Maison de la Forêt

Lieu dit “Norroy” 201 Route de Machet Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Lieu dit "Norroy" 201 Route de Machet Ville Saint-Sauveur lieuville Lieu dit "Norroy" 201 Route de Machet Saint-Sauveur Departement Meurthe-et-Moselle

SORTIE NATURE LES PETITES BÊTES DE NOS RIVIÈRES Saint-Sauveur 2022-04-20 was last modified: by SORTIE NATURE LES PETITES BÊTES DE NOS RIVIÈRES Saint-Sauveur Saint-Sauveur 20 avril 2022 Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle