Ménétréol-sur-Sauldre

Sortie nature : Les petites bêtes de la Sauldre Ménétréol-sur-Sauldre, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Ménétréol-sur-Sauldre. Sortie nature : Les petites bêtes de la Sauldre 2021-07-15 14:30:00 – 2021-07-15 16:30:00

Ménétréol-sur-Sauldre Cher Ménétréol-sur-Sauldre Larves de libellules, scorpions d’eau douces, araignées d’eau ! Que d’histoire à découvrir ! Après une récolte les pieds dans l’eau, place à l’observation et à l’identification de ce petit monde qui peuple nos rivières. Sortie nature : Partez à la rencontre des petites bêtes de la Sauldre.

Rendez-vous à 14h30 sur le parking devant l’église de Ménétréol-sur-Sauldre. 1.5km de marche pour atteindre le lieu d’animation. Prévoir des chaussures et une tenue adaptées. Sortie nature : Partez à la rencontre des petites bêtes de la Sauldre.

