Wittring Moselle Wittring Venez découvrir les orchidées naturelles de la colline du Rebberg. Vous emprunterez le circuit des Deux Chapelles, parfaitement aménagé pour la randonnée. Depuis la chapelle Sainte-Anne, le sentier traverse un bois aux multiples espèces arborescentes, pour atteindre ensuite la chapelle d’Achen. Une magnifique vue sur la vallée de la Sarre et le village de Wittring vous sera alors offerte. Au sommet de la colline, une prairie naturelle abrite une flore exceptionnelle, dont des espèces d’orchidées rares. Vous longerez enfin un talus bien exposé au soleil, bordant la D33, où croît une flore à affinité méditerranéenne. Cette sortie-nature sera animée par Michel Greff, animateur-nature.

Matériel conseillé : chaussures de marche, jumelles, vêtements adaptés à la météo du jour. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles). contact@sarreguemines-tourisme.com +33 3 87 98 80 81 http://www.sarreguemines-tourisme.com/fr Michel Greff

