Situé sur les hauteurs de Deauville, à Bénerville-sur-mer, le site naturel du Mont-Canisy offre un panorama exceptionnel, dominant la Côte Fleurie à 110 mètres de hauteur. Royaume des orchidées, la colline du Mont-Canisy offre aux amoureux de la nature la possibilité au printemps et au début de l'été de faire l'une des plus belles balades botaniques de toute la Normandie. Prévoir des vêtements adéquats pour une sortie en extérieur et de bonnes chaussures.

Sortie proposée par le collectif Côte de Grâce Propre.

collectifcotedegracepropre@gmail.com

