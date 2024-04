Sortie nature Les orchidées de la Vallée du pressoir Thouars, samedi 4 mai 2024.

Partez à la découverte de la flore thouarsaise à travers cette sortie où les orchidées sauvages sont à l’honneur.

Découverte des orchidées sauvages, de leurs caractéristiques botaniques à leur étonnante relation avec les insectes pollinisateurs, lors d’une balade au sein de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du Pressoir, en compagnie de naturaliste de Deux-Sèvres Nature Environnement et la gestionnaire du site.

Sur inscription, prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés au conditions météorologiques.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2024. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). EUR.

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04

Parking de la cascade de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anthony.rard@thouars-communaute.fr

