Sortie nature : Les oiseaux et leur mosaïque d'habitats

Lieu-dit Kerrest Menhir des droits de l'homme Plozévet Finistère

2022-08-16 09:30:00 – 2022-08-16 10:30:00

Finistère De leurs chants aux silhouettes duveteuses sur la plage, comment reconnaître les espèces d’oiseaux? Comment s’adaptent ils aux différents habitats ? Tendez l’oreille pour les découvrir !

20 participants maximum sur réservation. De leurs chants aux silhouettes duveteuses sur la plage, comment reconnaître les espèces d’oiseaux? Comment s’adaptent ils aux différents habitats ? Tendez l’oreille pour les découvrir !

