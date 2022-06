Sortie nature : Les oiseaux et leur mosaïque d’habitats Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

Sortie nature : Les oiseaux et leur mosaïque d'habitats

Plozévet, 12 juillet 2022

Menhir des droits de l’homme Plage de Kerrest Plozévet Finistère Plage de Kerrest Menhir des droits de l’homme

2022-07-12 09:30:00 – 2022-07-12 10:30:00

Plage de Kerrest Menhir des droits de l’homme

Plozévet

Finistère De leurs chants aux silhouettes duveteuses sur la plage, comment reconnaître les espèces d’oiseaux? Comment s’adaptent-ils aux différents habitats? tendez l’oreille pour les découvrir lors d’une balade entre mer et bocage !

De leurs chants aux silhouettes duveteuses sur la plage, comment reconnaître les espèces d'oiseaux? Comment s'adaptent-ils aux différents habitats? tendez l'oreille pour les découvrir lors d'une balade entre mer et bocage !

20 participants maximum, sur réservation.

Plage de Kerrest Menhir des droits de l'homme Plozévet

