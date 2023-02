Sortie nature – Les oiseaux des villages et du bocage Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Sortie nature – Les oiseaux des villages et du bocage, 5 mai 2023, Bressuire . Sortie nature – Les oiseaux des villages et du bocage Place de l’église Bressuire Deux-Sevres

2023-05-05 18:30:00 – 2023-05-05 21:00:00 Bressuire

Deux-Sevres EUR Au cours d’une balade avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, venez découvrir les oiseaux communs des alentours des bourgs et des villages du bocage. Au cours d’une balade avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, venez découvrir les oiseaux communs des alentours des bourgs et des villages du bocage. +33 5 49 81 19 04 Bocage Pays Branché Steve Girault

Bressuire

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Place de l'église Bressuire Deux-Sevres Ville Bressuire lieuville Bressuire Departement Deux-Sevres

Bressuire Bressuire Deux-Sevres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire /

Sortie nature – Les oiseaux des villages et du bocage 2023-05-05 was last modified: by Sortie nature – Les oiseaux des villages et du bocage Bressuire 5 mai 2023 Bressuire Deux-Sèvres Place de l'église Bressuire Deux-Sevres

Bressuire Deux-Sevres