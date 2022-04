SORTIE NATURE : LES OISEAUX DES LITTORAUX Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

2022-10-25 13:30:00 – 2022-10-25 15:30:00

Assérac Loire-Atlantique Entre deux marées, venez identifier les différents limicoles se nourrissant sur le traict de Pen-Bé.

loire-atlantique@lpo.fr +33 2 51 82 02 97 http://loire-atlantique.lpo.fr/

