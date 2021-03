Penestin Parking de l'Eglise 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Sortie nature : les oiseaux de l’Estuaire Parking de l’Eglise 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Sortie nature : les oiseaux de l’Estuaire Parking de l’Eglise 56760 Penestin, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Penestin. Sortie nature : les oiseaux de l’Estuaire

Parking de l’Eglise 56760 Penestin, le dimanche 17 octobre à 09:00

A la découverte des limicoles hivernants ou de passage dans l’estuaire de la Vilaine.

Sur réservation, limité à 5 personnes.

Public

A la découverte des limicoles hivernants ou de passage dans l’estuaire de la Vilaine. Sur réservation, limité à 5 personnes. Parking de l’Eglise 56760 Penestin Parking de l’Eglise 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Parking de l'Eglise 56760 Penestin Adresse Parking de l'Eglise 56760 Penestin Ville Penestin