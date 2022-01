Sortie nature : les oiseaux de l’Estuaire de Vilaine Parking plage de la Mine d’Or 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sortie nature : les oiseaux de l’Estuaire de Vilaine Parking plage de la Mine d’Or 56760 Penestin, 16 octobre 2022, Penestin. Sortie nature : les oiseaux de l’Estuaire de Vilaine

Parking plage de la Mine d’Or 56760 Penestin, le dimanche 16 octobre à 09:00

A la découverte des limicoles hivernants ou de passage dans l’estuaire de la Vilaine. Sur réservation.

A la découverte des limicoles hivernants ou de passage dans l'estuaire de la Vilaine. Sur réservation.

2022-10-16T09:00:00 2022-10-16T12:00:00

