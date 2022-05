Sortie nature : les oiseaux de bord de mer Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Sortie nature : les oiseaux de bord de mer Plougasnou, 21 juillet 2022, Plougasnou. Sortie nature : les oiseaux de bord de mer Parking du camping municipal de la mer 15 rue de Karreg an Ti Plougasnou

2022-07-21 – 2022-07-21 Parking du camping municipal de la mer 15 rue de Karreg an Ti

Plougasnou Finistère Certains oiseaux passent quasiment toute leur vie sur l’eau, d’autres ne se mouillent pas grâce à leurs longues pattes… Venez apprendre à reconnaitre les oiseaux de notre littoral ! Jumelles fournies pour la sortie. Vous serez accompagné de Chloé, animatrice de Bretagne Vivante.

A partir de 7 ans. Durée environ 2h.

Animation offerte par la mairie de Plougasnou. – Gratuit

– Sur inscription à l’office de tourisme de Plougasnou ou au 02 98 67 35 46 ou par mail : plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

