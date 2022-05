Sortie nature – Les mystères du lac de Bouverans et du Drugeon

2022-07-15 – 2022-07-15 Proposé par Jean-Luc Girod, accompagnateur de moyenne montagne. 
Deux petites balades faciles pour contempler et essayer de comprendre les mystères du lac de Bouverans, ainsi que le parcours changeant du Drugeon depuis le belvédère du Varot. 
Inscription obligatoire au point I de Frasne.

