Sortie nature – Les mystères de la carrière la nuit

2022-08-11 – 2022-08-11 Les secrets de la carrière à découvrir à la lueur des lampes torches. Vous marcherez tout en écoutant la vie nocturne, sur les traces des chouettes, chauves-souris et autres bêtes de la nuit ! Lieux de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire En cas de mauvaises conditions météorologiques, une activité de

remplacement en intérieur sera proposée.

Toute participation à une sortie Nature, donne lieu à une gratuité pour la visite d’une des deux Maisons Nature. Les secrets de la carrière à découvrir à la lueur des lampes torches. Vous marcherez tout en écoutant la vie nocturne, sur les traces des chouettes, chauves-souris et autres bêtes de la nuit ! Lieux de départ donné au moment de la réservation.

Toute participation à une sortie Nature, donne lieu à une gratuité pour la visite d'une des deux Maisons Nature.

