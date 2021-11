Sortie nature Les Loges-Margueron, 27 novembre 2021, Les Loges-Margueron.

Sortie nature Les Loges-Margueron

2021-11-27 – 2021-11-27

Les Loges-Margueron Aube Les Loges-Margueron

Eur Samedi 27 novembre : CHAOURCE – Sortie nature : chenilles processionnaires. De 10h à 12h, au Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance. Le CIE d’Othe et d’Armance organise un atelier sur les chenilles processionnaires afin de mieux connaitre cette espèce invasive qui ravage les arbres de régions entières. Nous apprendrons comment les capturer et chaque participant repartira avec le piège qu’il aura fabriqué. Animation ouverte pour les plus de 10 ans. Contact : +33 (0) 3 25 40 10 59 ou contact@cieba.fr

contact@cieba.fr +33 3 25 40 10 59 https://www.cieba.fr/#

Samedi 27 novembre : CHAOURCE – Sortie nature : chenilles processionnaires. De 10h à 12h, au Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance. Le CIE d’Othe et d’Armance organise un atelier sur les chenilles processionnaires afin de mieux connaitre cette espèce invasive qui ravage les arbres de régions entières. Nous apprendrons comment les capturer et chaque participant repartira avec le piège qu’il aura fabriqué. Animation ouverte pour les plus de 10 ans. Contact : +33 (0) 3 25 40 10 59 ou contact@cieba.fr

Les Loges-Margueron

dernière mise à jour : 2021-11-03 par