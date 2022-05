SORTIE NATURE : LES LANDES DE PEN-BÉ Assérac, 12 juillet 2022, Assérac.

SORTIE NATURE : LES LANDES DE PEN-BÉ Assérac

2022-07-12 – 2022-07-12

Assérac Loire-Atlantique

Entre le traict de Pen Bé et la baie de Pont Mahé venez découvrir cet espace naturel sensible. Du haut de la falaise, entre ajonc et bruyère, laissons-nous surprendre par les parfums des landes et ces habitants.

Public familial – Sortie pédestre – sur inscription.

Entre le traict de Pen Bé et la baie de Pont Mahé venez découvrir cet espace naturel sensible. Du haut de la falaise, entre ajonc et bruyère, laissons-nous surprendre par les parfums des landes et ces habitants.

Public familial – Sortie pédestre – sur inscription.

Assérac

dernière mise à jour : 2022-05-03 par