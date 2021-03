SORTIE NATURE : LES LANDES DE PEN-BÉ, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Assérac.

SORTIE NATURE : LES LANDES DE PEN-BÉ 2021-07-06 – 2021-07-06

Assérac 44410 Assérac

Entre le traict de Pen Bé et la baie de Pont Mahé venez découvrir cet espace naturel sensible. Du haut de la falaise, entre ajonc et bruyère, laissons-nous surprendre par les parfums des landes et ces habitants.

Public familial – sur réservation – limité à 5 personnes.

contact@cpie-loireoceane.com +33 2 40 45 35 96 http://www.cpie-loireoceane.com/

