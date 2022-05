Sortie nature : Les insectes de fin d’été, 18 septembre 2022, .

Sortie nature : Les insectes de fin d’été

2022-09-18 14:00:00 – 2022-09-18 16:00:00

EUR La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore.

À la fin de l’été, de nombreux insectes sont encore à découvrir dans les milieux très diversifiés de l’Écomusée. Des papillons aux couleurs chatoyantes se regroupent sur les derniers garde-mangers dans les jardins, les prairies et les vergers, criquets et sauterelles bondissent sous nos pas dans les herbes sèches ou rases et des libellules s’accouplent et pondent frénétiquement au-dessus des eaux stagnantes. Offrez-leur, chez vous aussi, des lieux de vie, une simple petite mare, une bordure fleurie, quelques orties, une petite friche.

