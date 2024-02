Sortie nature « les habitants de nos arbres » lieu-dit L’Embranchement Montfiquet, mercredi 30 octobre 2024.

Sortie nature « les habitants de nos arbres » lieu-dit L’Embranchement Montfiquet Calvados

Levez la tête et tentez d’observer les animaux qui peuplent les cimes des arbres de la forêt de Cerisy. Oiseaux, petits mammifères, insectes… ils sont nombreux à prendre de la hauteur et à surveiller les habitants du sol.

Avec votre guide, vous allez découvrir ces animaux parfois difficile à voir et connaitre leurs secrets.

Réservation obligatoire.

(3km/2h) Niveau 1

Levez la tête et tentez d’observer les animaux qui peuplent les cimes des arbres de la forêt de Cerisy. Oiseaux, petits mammifères, insectes… ils sont nombreux à prendre de la hauteur et à surveiller les habitants du sol.

Avec votre guide, vous allez découvrir ces animaux parfois difficile à voir et connaitre leurs secrets.

Réservation obligatoire.

(3km/2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 10:00:00

fin : 2024-10-30 12:00:00

lieu-dit L’Embranchement La Maison de la Forêt

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Sortie nature « les habitants de nos arbres » Montfiquet a été mis à jour le 2024-02-12 par Calvados Attractivité