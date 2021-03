Châteaudun Châteaudun Châteaudun, Eure-et-Loir Sortie nature: « Les fruits d’automne et les traces et empreintes des animaux » Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir Châteaudun Eure-et-Loir La Ville de Châteaudun possède des espaces naturels où animaux et plantes sont à découvrir. Afin de vous permettre à tous, petits à partir de 8 ans et grands, d’être sensibilisés à cette nature accessible, le musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle et le service des espaces naturels de Châteaudun s’associent pour vous proposer une sortie découverte de la faune et la flore du Bois des Gâts. Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du moment.

Point de rendez vous au Bois des Gâts
musee-chateaudun@wanadoo.fr +33 2 37 45 55 36

Point de rendez vous au Bois des Gâts

