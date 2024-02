SORTIE NATURE LES FLEURS MÉDICINALES DE LA SARRE Sarreguemines, dimanche 7 juillet 2024.

Dimanche

Sortie animée par Michel Greff, naturaliste et animateur-nature.

Venez découvrir les plantes médicinales de la Sarre.

La découverte de la riche pharmacopée de la Sarre se fera lors d’une agréable marche au bord de la Sarre. Un circuit passant près du Moulin Bloch.

C’est en été, en effet, que de nombreuses plantes semi-aquatiques fleurissent. Il en est ainsi de l’Acore, dont la décoction du rhizome stimule l’appétit et facilite la digestion, du Houblon, sédatif et somnifère grâce à l’infusion de ses cônes, ou encore de l’Aulne, dont l’écorce est un vulnéraire puissant !

Mais bien d’autres espèces pourront être observées lors de cette passionnante sortie.

La liste de leurs propriétés sera communiquée à chaque participant.

À la fin de la sortie, vous dégusterez gratuitement une délicieuse tisane de menthe aquatique de la Sarre qui apéritive et tonique

Inscriptions à l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.Tout public

8 EUR.

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07 12:00:00

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact@sarreguemines-tourisme.com

