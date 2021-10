Sortie nature – Les espèces exotiques envahissantes Saint-Palais, 4 novembre 2021, Saint-Palais.

Sortie nature – Les espèces exotiques envahissantes Saint-Palais

2021-11-04 14:00:00 – 2021-11-04 16:30:00

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Avec Philippe IÑARRA, chargé de mission au CPIE Pays Basque.

De plus en plus présentes sur notre territoire, les espèces exotiques envahissantes perturbent nos milieux naturels au détriment de la faune et de la flore autochtones. Durant cette petite balade au bord de la Bidouze, nous observerons certaines espèces et évoquerons leur impact et les moyens à mettre en œuvre pour les éradiquer.

Prévoir chaussures de marche, eau, vêtements chauds.

Inscriptions obligatoires, places limitées.

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2021-10-25 par