2022-12-07 16:00:00 – 2022-12-07 19:00:00

3 3 EUR Sortie nature avec Laurence GOYENECHE, éducatrice nature au CPIE Pays Basque.

HASPARREN OU IRISSARRY (à préciser, reconnaissance en cours).

Présent toute l’année au Pays Basque, le milan royal voit ses effectifs augmenter fortement durant l’hiver avec l’arrivée d’individus en provenance du nord de l’Europe. Ils se regroupent alors le soir pour passer la nuit en dortoir. Venez découvrir cette espèce et admirer ces rassemblement lors d’un comptage sur un des nombreux dortoirs du Pays Basque. Prévoir vêtements chauds (polaire, bonnet, gants…) et imperméables, eau, thermos recommandé, jumelles et longue-vue si vous en avez.

CPIE Pays Basque

