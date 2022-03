Sortie nature – les détectives de la forêt Sainte-Néomaye Sainte-Néomaye Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Prochaine sortie proposée par le conseil des jeunes. Cette sortie a été complètement décidé par les jeunes du CMJ (lieu, saison, thème) en partenariat avec Chloé Jean du CPIE gâtine poitevine. Sur réservation obligatoire car nombre de places limitées. Cette sortie sera réalisé avec Mr Touvenet Sylvain qui est animateur-pisteur du CPIE. Inscription : Aurélie GAUTIER 06 23 39 19 16 Sortie nature – les détectives de la forêt

