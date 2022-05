Sortie nature : les champignons, 9 octobre 2022, .

Sortie nature : les champignons

2022-10-09 10:00:00 – 2022-10-09 12:00:00

EUR La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore.

Le champignon tel que nous le connaissons n’est qu’une petite partie d’un végétal en majorité invisible. Même si on en trouve tout au long de l’année, l’automne reste la saison la plus prolifique pour partir à la recherche de ces petits compagnons des arbres auprès desquels la plupart des espèces aiment à s’épanouir.

La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore.

Le champignon tel que nous le connaissons n’est qu’une petite partie d’un végétal en majorité invisible. Même si on en trouve tout au long de l’année, l’automne reste la saison la plus prolifique pour partir à la recherche de ces petits compagnons des arbres auprès desquels la plupart des espèces aiment à s’épanouir.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par