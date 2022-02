Sortie nature “Les cervidés du monde” Montfiquet, 20 juillet 2022, Montfiquet.

Sortie nature “Les cervidés du monde” l’embranchement Maison de la forêt Montfiquet

2022-07-20 – 2022-07-20 l’embranchement Maison de la forêt

Montfiquet Calvados

En famille ou entre amis, venez faire le tour du monde et découvrez les cervidés qui peuplent les différents continents. Du plus grand des cervidés, en passant par le cerf, ou les plus insolites, partez pour une balade commentée de 2h en forêt de Cerisy.

(4km/2h30) – Niveau 1

Les mesures en place pour les visiteurs :

port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation entre les participants

En famille ou entre amis, venez faire le tour du monde et découvrez les cervidés qui peuplent les différents continents. Du plus grand des cervidés, en passant par le cerf, ou les plus insolites, partez pour une balade commentée de 2h en forêt de…

En famille ou entre amis, venez faire le tour du monde et découvrez les cervidés qui peuplent les différents continents. Du plus grand des cervidés, en passant par le cerf, ou les plus insolites, partez pour une balade commentée de 2h en forêt de Cerisy.

(4km/2h30) – Niveau 1

Les mesures en place pour les visiteurs :

port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation entre les participants

l’embranchement Maison de la forêt Montfiquet

dernière mise à jour : 2022-02-04 par