Sortie Nature – « Les canards au coeur de l’hiver » Parc Départemental de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, samedi 9 novembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-09T13:00:00+01:00 – 2024-11-09T15:30:00+01:00

par le Département et les associations

En saison hivernale, de nombreuses espèces de canards peuvent s’observer dans les milieux humides. Mais qui sont-ils au juste ? Partez à la découverte des différentes espèces de canards qui peuplent les eaux du parc du château de Sully sur Loire. Aux côtés d’un naturaliste, à l’aide de jumelles et d’une longue-vue, essayons ensemble de les identifier et d’en apprendre un peu plus sur leur mode de vie.

