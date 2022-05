Sortie nature : Les butineurs pollinisateurs, 3 juillet 2022, .

Sortie nature : Les butineurs pollinisateurs

2022-07-03 – 2022-07-03

EUR La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore. Sans plus attendre, découvrez le thème du quatrième Rendez-vous Nature de l’année !

Les fleurs offrent une source importante de nourriture et d’énergie aux insectes. En contre-partie ces derniers participent à la pollinisation assurant la reproduction de ces plantes. En visitant ces milieux bien diversifiés de l’Écomusée, vous pourrez observer et apprécier un grand nombre de ces butineurs et surtout vous rendre compte de leur importance et de leur diversité… et peut-être seront-ils une source d’inspiration pour l’élaboration de vos petits jardins particuliers. Abeilles domestiques, abeilles sauvages, guêpes, coléoptères, papillons, mouches… Ils sont une foultitude à bourdonner quand la table est bien servie, chacun cherchant sa place et apportant sa pierre à l’édifice complexe et fragile de la nature.

