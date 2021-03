Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise, Saint-Martin-Longueau Sortie Nature « Les bêtes emplumées de retour » Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Sortie Nature « Les bêtes emplumées de retour », 18 avril 2021-18 avril 2021, Saint-Martin-Longueau. Sortie Nature « Les bêtes emplumées de retour » 2021-04-18 08:30:00 – 2021-04-18 11:00:00

Saint-Martin-Longueau Oise A vos jumelles pour une découverte printanière du marais de Sacy et y dénicher les retours de migration… Espérons les premières bondrées et hirondelles!

Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Saint-Martin-Longueau