Sortie nature : les batraciens de la forêt de Sarre-Union Sarre-Union, 15 avril 2022, Sarre-Union.

Sortie nature : les batraciens de la forêt de Sarre-Union Sarre-Union

2022-04-15 14:00:00 – 2022-04-15 17:00:00

Sarre-Union Bas-Rhin Sarre-Union Bas-Rhin

0 EUR Ces animaux peu connus deviennent rares en raison de la diminution des zones humides. La plupart d’entre eux sont protégés. Comment faire la différence entre un triton et une salamandre ? La biologie de ces animaux est très originale. Notre guide vous fera découvrir leurs habitats, mares et mardelles et leurs moeurs. A prévoir : chaussures de marche étanches ou bottes. Guide : Florian Gissinger (association nature Alsace Bossue). RDV à 14h sur le parking du parcours de santé de Sarre-Union, RD237 en direction d’Oermingen.

Renseignements 06 08 11 70 29

+33 6 08 11 70 29

Ces animaux peu connus deviennent rares en raison de la diminution des zones humides. La plupart d’entre eux sont protégés. Comment faire la différence entre un triton et une salamandre ? La biologie de ces animaux est très originale. Notre guide vous fera découvrir leurs habitats, mares et mardelles et leurs moeurs. A prévoir : chaussures de marche étanches ou bottes. Guide : Florian Gissinger (association nature Alsace Bossue). RDV à 14h sur le parking du parcours de santé de Sarre-Union, RD237 en direction d’Oermingen.

Renseignements 06 08 11 70 29

Sarre-Union

dernière mise à jour : 2022-01-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue