Sortie nature « Les Barthes de la Nivelle »

2022-11-05 09:00:00 – 2022-11-05 11:00:00

EUR 0 -3 Les Barthes de la Nivelle sont des zones humides remarquables et un milieu de vie singulier pour la faune, la flore et l’Homme. Leur mosaïque d’habitats naturels abrite une flore et une faune spécifiques et fragiles. La Mairie de Saint-Jean-de-Luz organise une sortie nature à votre intention, avec l’appui du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. Pendant 2 heures, la visite de différents secteurs des barthes de la Nivelle permettront d’appréhender toute leur diversité paysagère grâce à Elorri Etchegaray (paysagiste conceptrice). Nous profiterons de ses connaissances et de son regard sur les barthes de la Nivelle de Saint-Jean-de-Luz (autour de Chantaco), à travers une balade commentée Prévoir de venir avec des bottes et des cirés.

