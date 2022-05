Sortie nature : Les animaux nocturnes de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Sortie nature : Les animaux nocturnes de Charleville-Mézières Charleville-Mézières, 20 mai 2022, Charleville-Mézières. Sortie nature : Les animaux nocturnes de Charleville-Mézières Chemin du Mémorial Charleville-Mézières

2022-05-20 – 2022-05-20

Chemin du Mémorial Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières La nuit, c’est le moment où beaucoup d’animaux sont actifs. Et pour certains, il est impossible de les observer autrement qu’à la nuit tombée. Le Parc vous propose d’écouter et d’observer plusieurs espèces rares et communes dont vous ne soupçonnez pas l’existence.Prévoir des vêtements adaptés et des bottes.Chiens non admis. accueil@parc-naturel-ardennes.fr +33 3 24 42 90 57 http://www.parc-naturel-ardennes.fr/ Chemin du Mémorial Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Chemin du Mémorial Ville Charleville-Mézières lieuville Chemin du Mémorial Charleville-Mézières

Sortie nature : Les animaux nocturnes de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 2022-05-20 was last modified: by Sortie nature : Les animaux nocturnes de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Charleville-Mézières 20 mai 2022

Charleville-Mézières