Sortie nature – Les animaux du sable et de la vase Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hillion

Sortie nature – Les animaux du sable et de la vase Hillion, 27 avril 2022, Hillion. Sortie nature – Les animaux du sable et de la vase Maison de la baie 6 Rue de l’Étoile Hillion

2022-04-27 – 2022-04-27 Maison de la baie 6 Rue de l’Étoile

Hillion Côtes d’Armor Pieds nus, en sandales ou en bottes, promenons-nous dans la vase pour découvrir coques, scrobiculaires, vers arénicoles et leurs mille et un secrets avec un guide nature spécialiste de ces petites bêtes !

Sur réservation Pieds nus, en sandales ou en bottes, promenons-nous dans la vase pour découvrir coques, scrobiculaires, vers arénicoles et leurs mille et un secrets avec un guide nature spécialiste de ces petites bêtes !

Sur réservation Maison de la baie 6 Rue de l’Étoile Hillion

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Hillion Autres Lieu Hillion Adresse Maison de la baie 6 Rue de l'Étoile Ville Hillion lieuville Maison de la baie 6 Rue de l'Étoile Hillion Departement Côtes d'Armor

Hillion Hillion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hillion/

Sortie nature – Les animaux du sable et de la vase Hillion 2022-04-27 was last modified: by Sortie nature – Les animaux du sable et de la vase Hillion Hillion 27 avril 2022 Côtes-d’Armor Hillion

Hillion Côtes d'Armor