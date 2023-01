Sortie Nature – Les animaux des rochers Pordic Pordic Pordic Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Pordic Une balade familiale et typiquement bretonne pour découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, poissons et autres anémones avec un guide nature, spécialiste de ces animaux.

(Bottes recommandées).

N’oubliez pas votre smartphone et d’installer l’application « Bernic&CLIC » !

Sur réservation. maisondelabaie@sbaa.fr +33 2 96 32 27 98 https://bernic.bzh/ Parking de la plage Le petit Havre Pordic

