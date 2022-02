Sortie Nature – Les animaux des rochers Pordic, 19 avril 2022, Pordic.

Sortie Nature – Les animaux des rochers Parking de la plage Le petit Havre Pordic

2022-04-19 – 2022-04-19 Parking de la plage Le petit Havre

Pordic Côtes d’Armor Pordic

Une balade familiale et typiquement bretonne pour découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, poissons et autres anémones avec un guide nature, spécialiste de ces animaux.

(Bottes recommandées).

Sur réservation

Une balade familiale et typiquement bretonne pour découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, poissons et autres anémones avec un guide nature, spécialiste de ces animaux.

(Bottes recommandées).

Sur réservation

Parking de la plage Le petit Havre Pordic

dernière mise à jour : 2022-02-07 par