Sortie Nature – Les animaux des rochers Pordic, 24 août 2021, Pordic.

Sortie Nature – Les animaux des rochers 2021-08-24 14:00:00 – 2021-08-24 16:00:00 Parking de la plage Le petit Havre

Pordic Côtes d’Armor Pordic

Une balade familiale et typiquement bretonne pour découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, poissons et autres anémones (Bottes, sandales ou baskets recommandées).

Places limitées – pensez à réserver !

Une balade familiale et typiquement bretonne pour découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, poissons et autres anémones (Bottes, sandales ou baskets recommandées).

Places limitées – pensez à réserver !

dernière mise à jour : 2021-08-05 par