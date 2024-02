Sortie nature Les amphibiens du Busseau Le Busseau, vendredi 22 mars 2024.

Sortie nature Les amphibiens du Busseau Le Busseau Deux-Sèvres

Venez découvrir les amphibiens de la commune du Busseau au travers d’une présentation

en salle sur les grenouilles, tritons et une sortie terrain autour des mares et du ruisseau

des Fougères dans le cadre du contrat territorial de la Vendée. Prévoir bottes et lampes.

RDV 20h, Salle communale, Le Busseau

Contacts DSNE, M. Bruneau, marc.bruneau@dsne.org, 06 31 56 78 23 ; SMBVSN,

D. Thebault EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Salle communale

Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine marc.bruneau@dsne.org

L’événement Sortie nature Les amphibiens du Busseau Le Busseau a été mis à jour le 2024-02-16 par CC Val de Gâtine