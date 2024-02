Sortie nature les amphibiens des mares de Gâtine Airvault, vendredi 22 mars 2024.

Sortie nature les amphibiens des mares de Gâtine Airvault Deux-Sèvres

Venez découvrir les amphibiens lors d’une sortie sur un des élevages étudiés dans le cadre du programme Nature (extra)ordinaire de Gâtine avec un naturaliste et l’agriculteur. Prévoir bottes et lampes. Rendez-vous à 21 h, au croisement de la rue des Pins et de la rue Tuilerie à Enjouran à Airvault. Contact DSNE, L. Rolland ludovic.rolland@dsne.org ou 05 49 73 37 36. De nombreuses sorties nature sont proposées en Deux-Sèvres, retrouvez le programme de 2024 https://www.dsne.org/wp-content/uploads/2024/02/CIASN_2024_48pages.pdf?fbclid=IwAR3XKsIdTUHOKXv_6KcFBtYBmjeRM2KtGtvQz76loBTqRFYewJDJzoMooaw .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ludovic.rolland@dsne.org

