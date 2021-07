Agde Agde Agde, Hérault SORTIE NATURE : LES AILES DE LA NUIT Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

SORTIE NATURE : LES AILES DE LA NUIT Agde, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Agde. SORTIE NATURE : LES AILES DE LA NUIT 2021-07-16 20:00:00 – 2021-07-16 23:00:00

Venez partager un moment convivial au Domaine du Grand Clavelet, où vous découvrirez les êtres extraordinaires qui le peuplent quand la nuit tombe.

adena.animation@espaces-naturels.fr
+33 4 67 01 60 23
https://www.adena-bagnas.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-01

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville 43.31252#3.52918