Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Sortie nature. L’envol de la chauve souris Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Sortie nature. L’envol de la chauve souris Saint-Jean-Pied-de-Port, 24 août 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port. Sortie nature. L’envol de la chauve souris 2021-08-24 19:00:00 – 2021-08-18 22:00:00

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port Soirée organisée par le CPIE Pays Basque avec Denis VINCENS, accompagnateur en moyenne montagne dans le cadre de la 25ème Nuit internationale de la Chauve-souris. Déambulation dans la cité, haltes explicatives et écoute au détecteur à ultra-sons. Distance de marche 1,25 km. Dénivelé +20m. Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche type tennis, lampes frontales ou de poche. Soirée organisée par le CPIE Pays Basque avec Denis VINCENS, accompagnateur en moyenne montagne dans le cadre de la 25ème Nuit internationale de la Chauve-souris. Déambulation dans la cité, haltes explicatives et écoute au détecteur à ultra-sons. Distance de marche 1,25 km. Dénivelé +20m. Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche type tennis, lampes frontales ou de poche. Soirée organisée par le CPIE Pays Basque avec Denis VINCENS, accompagnateur en moyenne montagne dans le cadre de la 25ème Nuit internationale de la Chauve-souris. Déambulation dans la cité, haltes explicatives et écoute au détecteur à ultra-sons. Distance de marche 1,25 km. Dénivelé +20m. Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche type tennis, lampes frontales ou de poche. CPIE Pays Basque dernière mise à jour : 2021-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville 43.16314#-1.23811