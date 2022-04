SORTIE – NATURE : L’ÉNERGIE DES ARBRES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines 10 EUR Sortie sera animée par Michel Greff, animateur-nature.

Les arbres partagent une forte ressemblance énergétique avec l’être humain, y compris au niveau des organes. Et chaque espèce possède des caractères bio-électromagnétiques différents. Certains arbres sont ainsi bénéfiques à notre santé et d’autres peuvent être perturbants.

Cette influence s’étend sur la biosphère, pour constituer des lieux naturels régénérants et convenant parfaitement à notre bien-être et à notre santé.

En participant à cette sortie, vous pourrez reconnaître ces endroits, à la fois en forêt et dans les jardins publics. Vous saurez quelles sont les diverses propriétés bioénergétiques des arbres rencontrés. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

